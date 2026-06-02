元テレビ東京で、現在はフリーの須黒清華アナウンサー(41)が5月30日、自身のインスタグラムを更新。1年をかけて国家資格を取得したことを報告した。 【写真】苦節1年弱！FP2級の合格証書を手に笑顔を見せる須黒アナ 須黒アナは「2回目にして、ようやく合格しました『ファイナンシャル・プランニング2級』」と公表した。ファイナンシャルプランナー(FP)とは、税金などのお金の知識を駆使し、ライフプランニ