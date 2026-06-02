元テレビ東京で、現在はフリーの須黒清華アナウンサー(41)が5月30日、自身のインスタグラムを更新。1年をかけて国家資格を取得したことを報告した。



【写真】苦節1年弱！FP2級の合格証書を手に笑顔を見せる須黒アナ

須黒アナは「2回目にして、ようやく合格しました『ファイナンシャル・プランニング2級』」と公表した。ファイナンシャルプランナー(FP)とは、税金などのお金の知識を駆使し、ライフプランニングを行う国家資格のこと。学科試験と実技試験に分かれており、須黒アナが受けたと思われる2級の最新試験合格率は、学科試験で24.07%、実技試験は51.74%だった。



続けて「なんだかんだ1年弱かかってしまった」と、取得に苦戦した経験も踏まえて「反省も含めて、勉強法まとめてみる予定です」と予告した。今後については「せっかく勉強したので、経済系の資格にまたチャレンジするつもりでいます！」と他の資格にも挑戦することを明かした。投稿には、4歳の息子が撮影したという、FP2級の合格証書を持った自身の近影も添えた。



須黒アナは1984年生まれ、東京都出身。早稲田大学政治経済学部を卒業後、2007年にテレビ東京に入社した。局アナ時代は「ワールドビジネスサテライト」「出没!アド街ック天国」などに出演していた。2024年6月末に同局を退社し、現在はフリーアナウンサーとして活動している。



（よろず～ニュース編集部）