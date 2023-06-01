高市首相は、イランのペゼシュキアン大統領と3度目の電話会談を行い、アメリカとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、一日も早い合意への期待を伝えました。高市首相「イランも引き続き最大限の柔軟性を発揮して、合意が一日も早く得られることを強く期待している旨を述べました」高市首相は会談で、「話し合いを通じた事態の沈静化が最も重要」とする日本の立場を改めて伝えました。またホルムズ海峡を全ての国の船舶が自由で安全に