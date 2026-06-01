ホンダ系のディーラーが、自動車の修理を委託した整備業者に無償で車を運搬させていたとして、公正取引委員会が、近く下請法違反を認定し、再発防止などを求める勧告を出す方針を固めたことがわかりました。関係者によりますと、勧告を受けるのは、「ホンダ茨城南」です。遅くともおととしの秋以降、10社以上の整備業者に対し、整備する車などを無償で運ばせていた疑いがあるということです。無償で運ばせた車はおよそ1000台にのぼ