水道事業等審議会高松市防災合同庁舎 香川県広域水道企業団が2028年度に統一を目指す香川県の水道料金についての審議会が開かれました。 1日は、学識経験者ら9人の委員が前回3つの案に絞られた料金算定期間と、事業の長期運営や使用者の負担バランスなどを適正に反映させるための2つの料金体系案について議論しました。 料金算定期間について委員からは「期間を長くして改定率を高くするより、短い期間で改定率