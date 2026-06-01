週明け１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１０．８３ポイント（０．２７％）安の４０５７．７４ポイントと続落した。４月１７日以来、約１カ月半ぶりの安値水準に低迷している。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中東情勢や中国経済の動向が不透明だ。米イランの交渉担当者が暫定合意した戦闘終結に向けた覚書を巡っては、トランプ米大統領が複数の修正を求めたと米メディアが５月３０日に報道