週明け１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１０．８３ポイント（０．２７％）安の４０５７．７４ポイントと続落した。４月１７日以来、約１カ月半ぶりの安値水準に低迷している。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中東情勢や中国経済の動向が不透明だ。米イランの交渉担当者が暫定合意した戦闘終結に向けた覚書を巡っては、トランプ米大統領が複数の修正を求めたと米メディアが５月３０日に報道。イランで対米交渉を担当するガリバフ国会議長は３１日、イランの権利が確保されるまで合意することはないと強調している。

一方、５月３１日に公表された５月中国景況感指数はまちまちの内容。製造業ＰＭＩが５０．０と予想を下回り、２カ月続けて低下する半面、非製造業ＰＭＩは５０．１と予想を上回り、景況判断の境目となる５０を再び超えている。４月に発表された小売や不動産など主要な月次経済統計は、中国経済が急減速していることを示す内容だった。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）と計算資源レンタル事業主力の江蘇利通電子（６０３６２９／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）安、光ファイバーケーブルの飛光繊光纜（６０１８６９／ＳＨ）と半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）がそろって７．８％安で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、プリント基板（ＰＣＢ）大手の生益電子（６８８１８３／ＳＨ）が１０．９％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は５．０％安と他の主要指数をアウトパフォームした。

医薬株も安い。昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が４．６％、江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が２．０％、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が１．６％、津薬達仁堂集団（６００３２９／ＳＨ）が１．５％ずつ下落した。消費株、自動車株、空運株なども売られている。

半面、銀行株はしっかり。南京銀行（６０１００９／ＳＨ）が４．２％、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が２．７％、上海銀行（６０１２２９／ＳＨ）が２．５％、交通銀行（６０１３２８／ＳＨ）が２．０％、成都銀行（６０１８３８／ＳＨ）が１．９％ずつ上昇した。資源・素材株、公益株、不動産株、海運株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．３４ポイント（０．４９％）高の２７７．１６ポイント、深センＢ株指数が７．１６ポイント（０．６４％）高の１１１９．３９ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）