電通グループのdentsu Japanは5月26日、メディア向けオンライン説明会を開催し、「LGBTQ+調査2026」の結果を公表した。全国の20〜59歳、4万6658人を対象に実施した調査で、LGBTQ+当事者層の割合は10.6%となり、2023年調査の9.7%から微増した。この調査では、当事者層だけでなく、非当事者層の意識や行動についても分析。学校教育や企業研修、同性婚への意識、日常生活での困難など、多角的なテーマが取り上げられた。また、調査結