「ハニー バナナ フラペチーノ」スターバックス コーヒー ジャパンは、とろけるハニーの甘さとバナナの豊かな風味が贅沢に広がる「ハニー バナナ フラペチーノ」（はちみつを使用している）を、6月5日から発売する。コクのある味わいながらも後味はすっきりとした、初夏にぴったりの一杯になっている。「ハニー バナナ フラペチーノ」は、バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのある甘さを重ねることで、素材