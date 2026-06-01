

「ハニー バナナ フラペチーノ」

スターバックス コーヒー ジャパンは、とろけるハニーの甘さとバナナの豊かな風味が贅沢に広がる「ハニー バナナ フラペチーノ」（はちみつを使用している）を、6月5日から発売する。コクのある味わいながらも後味はすっきりとした、初夏にぴったりの一杯になっている。

「ハニー バナナ フラペチーノ」は、バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスの取れた黄金の味わいに仕上げた。

カップの底には、「もったいないバナナ」を使用した果肉を入れ、飲み進めるたびにバナナ本来の自然な甘みと食感が感じられる仕立てにした。さらに、「もったいないバナナ」を使用したバナナパウダーに、ホワイトチョコレート風味のシロップとはちみつを合わせたフラペチーノを注ぎ入れ、仕上げにホイップクリームとはちみつをトッピングした。

濃厚でまろやかなコクがありながら、はちみつならではの甘さが口の中に広がり、バナナのまろやかな甘みとマッチする贅沢感のある味わいは初夏のご褒美にぴったりだという。

「ハニー バナナ フラペチーノ」では、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていたバナナ、「もったいないバナナ」を使用している。果肉の味わいは正規品と変わらないこのバナナをフラペチーノの素材として活かし、自然のめぐみを無駄なく、おいしく届ける。

そのままでも贅沢な味わいを楽しめる「ハニー バナナ フラペチーノ」は、カスタマイズによって、よりリッチで満足感のある味わいが広がる。

チョコレートチップとチョコレートソースを加えることで、バナナのまろやかな甘さに、カカオのコクとほろ苦さが重なり、デザート感のある贅沢な味わいになるという。甘いものをしっかり楽しみたいときや、気分を切り替えたい午後のひとときにおすすめだという。

バニラビーンシロップとキャラメルソースを加えることで、ハニー バナナの甘さにやさしいコクと深みをプラスする。バニラの豊かな香りが広がり、ゆったりと過ごしたい時間や、自分へのご褒美として楽しみたいシーンにぴったりとなっている。

好みに合わせて甘さの表情を変えながら、ハニー バナナならではの贅沢な味わいを楽しんでほしい考え。

［小売価格］

持ち帰り：687円

店内利用：700円

チョコレートチップ：55円

バニラビーンシロップ変更：80円

（すべて税込）

［発売日］6月5日（金）〜

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp