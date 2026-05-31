中小企業組合の支援を行う団体が創立から７０年の節目を迎え、群馬県前橋市で記念式典が開かれました。 群馬県中小企業団体中央会は、中小企業の相談や組合の設立支援などを行う経済団体で、６月で創立７０周年を迎えます。 記念式典には組合の会員をはじめ、各種業界団体などから約３００人が集まりました。中央会の大竹良明会長は「７０周年を契機に中小企業組合の支援団体としての初心に立ち返り、伴走支援に務めていきたい