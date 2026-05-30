最高裁＝東京都千代田区人工知能（AI）を民事訴訟で補助的に活用する可能性を検討している最高裁が、現役裁判官らを交えて行った検証結果が30日、判明した。大量の主張書面の要約には有効とする一方、証拠の拾い漏れや誤った誘導などのリスクがあると明示。最高裁は結果を踏まえ、さらに検討を進める。検証は1〜2月に行い、東京、大阪の両地裁に所属する中堅民事裁判官6人が参加。模擬の訴訟記録を用意し「ジェミニ3プロ」など