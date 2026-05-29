現地5月31日にフランス・シャンティイ競馬場で行われる仏ダービー（G1・芝2100m）に向け、F.グラファール調教師が管理馬ダリズアンについて語った。ダリズアンは、昨年の凱旋門賞馬ダリズの半弟。わずかキャリア1戦でクラシックへ挑む異例のローテーションが、大きな注目を集めている。ダリズアンは5月5日のサンクルーでデビュー勝ち。新馬同士の一戦を圧勝したものの、ここまでの実戦経験はわずか1戦のみ。仏ダービーを1戦の