（台北中央社）中央気象署（気象庁）によると、南部・台南市玉井で29日午後1時前、40.2度の気温を観測した。午後5時現在、この日の台湾最高気温となっている。台南市の他、南部・屏東県や高雄市など計12の観測地点で38度以上を観測した。この日の台湾本島は、北部や北東部は前線通過に伴う北東の風の影響で気温が下がったが、南部は引き続き高温に見舞われた。台南市の他、各地で観測された最高気温は屏東県で39.6度、高雄市で38.3