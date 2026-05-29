女優の倉科カナさんがインスタグラムを更新。5月24日に開催された競馬「第87回オークス」の表彰式でプレゼンターを務めたことを報告した。【動画】倉科さんの背中ぱっくりドレス…後ろ姿を見る倉科さんは「JRA第87回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きました」と報告。続けて、「オークスは"特別な舞台"という印象があったんだけど、実際にその空気を体感すると、騎手の皆さん、一頭一頭、一頭一頭に関わる全ての皆様がこの日