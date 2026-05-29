女優の倉科カナさんがインスタグラムを更新。5月24日に開催された競馬「第87回オークス」の表彰式でプレゼンターを務めたことを報告した。



【動画】倉科さんの背中ぱっくりドレス…後ろ姿を見る

倉科さんは「JRA第87回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きました」と報告。続けて、「オークスは"特別な舞台"という印象があったんだけど、実際にその空気を体感すると、騎手の皆さん、一頭一頭、一頭一頭に関わる全ての皆様がこの日のために積み重ねてきたものを感じて、胸がすごく熱くなりました」と実感をつづっている。



また、倉科さんは「素敵な衣装も着させて頂きました」として当日の衣装も披露。背中が大きく開いた黒のドレスに身を包んだ姿は、より一層、上品さを醸し出している。



SNSでは「びっくりするくらい美しい」「こういうシックな装いもよくお似合い。やはりお美しい」「永久保存版ですね」「馬も、見惚れちゃいますよ」「カナさんが1着」などのコメントがあった。



倉科さんは1987年、熊本県出身。2006年に「ミスマガジン2006」グランプリに輝き、脚光を浴びる。その後2009年、NHK連続テレビ小説「ウェルかめ」でヒロインの座を射止めて大ブレーク。以来、映画やドラマ、バラエティーなど多方面で活躍している。