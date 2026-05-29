バレーボール界に激震が走った──。

警視庁は5月28日、バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を麻薬取締法違反（所持）容疑で逮捕。事件を受けて日本バレーボール協会は、同日付で佐藤容疑者の2026年度男子日本代表への登録抹消を発表した。

「佐藤容疑者は容疑を認めており、大麻について“名古屋の知り合いからもらった”と供述していると一部メディアで報じられています。

“日本代表選手の逮捕”という内容だけでも十分ショッキングだったのですが、逮捕された“場所”にも批判が集まっています」（スポーツ紙記者）

というのも、佐藤容疑者は27日の夕方、“東京都板橋区内のパチンコ店”を訪れていたところ、乾燥大麻を所持していたとして逮捕されたのだ。現在バレーボール日本代表チームは、東京都北区にて強化合宿の真っ最中。佐藤容疑者の逮捕が報じられると、Xでは

《パチンコ店で大麻所持って何から何まで酷いな。これからの代表を担うのはほぼ確実だったのに、もう日の丸背負うのは無理だね。もったいない》

《合宿期間だけどパチンコ行って大麻押収されてって、ツッコミどころ多すぎだろ》

《代表選手が国際大会前の合宿中にパチンコとか意外》

《パチンコしてるわ大麻所持してるわ、ほんとなんなん。日本代表なのにこんな感じでいいの？》

《国際大会控えた合宿中に大麻持ってパチンコ行くとか緊張感がないなんてレベルじゃない。代表というより人としてどうなの》

と厳しい意見があふれかえった。

佐藤容疑者の逮捕を受けて、日本バレーボール協会は代表登録抹消の報告とともに、ファンの信頼を裏切ったとして謝罪。また佐藤容疑者がプレーしていたプロバレーボールチーム「ウルフドッグス名古屋」も公式サイトを更新し、28日付で契約解除が決定したことを伝えている。

佐藤容疑者は、日本人離れした2メートル超の高身長を武器に活躍。東北高校3年生のとき、当時の全日本代表選手に高校生で唯一選出された経験を持つ。ミドルブロッカーのポジションから素早いクイック攻撃を繰り出し、鉄壁のブロックで敵のスパイクをシャットアウトするなど、実力も折り紙つきだったのだが……。

「29日配信の『東スポWEB』では、佐藤容疑者の逮捕について“予兆”があったと報じられています。複数の関係者の話として、佐藤容疑者には代表活動中でも改善が見られないような遅刻グセがあり、合宿中に女性をナンパしていたとも」（前出・スポーツ紙記者）

パチンコ店には佐藤容疑者のほか別の代表選手4人も同行していたことが判明。警視庁は4人の尿検査をおこなっており、いずれも陰性だったと報じられた。

バレーボールファンに衝撃をもたらした現役代表選手の不祥事。今後の試合や代表チームの活動に、一体どれほどの影響を及ぼすことになるのだろうか――。