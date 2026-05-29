２９日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１７６．２３ポイント（０．７０％）高の２５１８２．３９ポイントと４日ぶり、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６１．４１ポイント（０．７３％）高の８４２５．８２ポイントと３日ぶりにそれぞれ反発した。売買代金は４６２０億７０１０万香港ドル（約９兆３８９２億円）に拡大。今年最大を記録した（２８日は３５６３億４４６０