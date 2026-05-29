「ロッテ−阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ・井上広大外野手が、古巣阪神ナインとの再会を喜んだ。試合前練習で阪神・藤川監督に頭を下げ、先輩の佐藤輝にはグータッチ。６年間在籍した阪神の元同僚との再会に、自然と笑みが浮かんだ。昨年の現役ドラフトで阪神からロッテへ移籍。今季は打率・１６７ながら３本塁打を放ち、持ち味のパワーを発揮している。左腕の高橋を相手に７番・左翼でスタメン。古