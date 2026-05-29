AnthropicがClaude Opus 4.7からのアップグレード版となる「Claude Opus 4.8」を発表しました。Claude Opus 4.8はエージェント型コーディング、複数分野にまたがる推論、コンピューター操作、知識労働、金融分析などで性能が向上しているとのことです。Introducing Claude Opus 4.8 \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-8Claude Opus 4.8 System Card(PDFファイル)https://cdn.sanity.io/files/4zrzovbb/webs