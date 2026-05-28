ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。5月28日（木）放送の同番組では、「年間30万人が恋をする広島・尾道『猫の細道』」から「命の現場へ駆けつける『往診専門の獣医師』」などを特集する。【写真】人懐こい地域ネコたちも！ノスタルジックな“ネコの聖地”今回のいぬコメンテーターは、梅沢富美男。久々の出演だが、最近の梅沢家のネコいぬ事情と、愛