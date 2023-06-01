【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岡田准一と山田杏奈が出演する、マクドナルドの「朝マックタイム」を伝える2026年第2弾TVCM『朝こそ自分を甘やかすのだ／ドライブスルー』篇が、6月1日から放映開始となる。 ■CMストーリー 朝の駐車場で、「朝は頭が回らないな」とぼやく岡田に、山田が「コーヒーと、あま～いのも必要ですね」と声をかける。そのひと言をきっかけに、朝マック