岡田准一×山田杏奈、目指すはCDデビュー!?朝マック新TVCMで「グリドルとコーヒーのように“いい関係”に」

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岡田准一と山田杏奈が出演する、マクドナルドの「朝マックタイム」を伝える2026年第2弾TVCM『朝こそ自分を甘やかすのだ／ドライブスルー』篇が、6月1日から放映開始となる。

■CMストーリー

朝の駐車場で、「朝は頭が回らないな」とぼやく岡田に、山田が「コーヒーと、あま～いのも必要ですね」と声をかける。そのひと言をきっかけに、朝マックを想像した岡田が幸せそうな声で「コ～ヒ～」「グリドル～！」、そして元気な声で「朝マックターイム！」という掛け声とともに、ドライブスルーで朝マックを注文する幸せそうなふたりの表情に注目だ。

■撮影エピソード

◎まるで“グリドルとコーヒー”のような岡田＆山田

1月に放送を開始した『朝こそ自分を甘やかすのだ／偉すぎる』篇に続き、2026年2作目のCMでも上司役・部下役で共演することになった岡田准一と山田杏奈。初めて共演したときはドキドキしながら演技をしていたという山田だが、このシリーズも4年目となり緊張が解けてきたことで「グリドルとコーヒーのように、いい関係になれてきた」と、ふたりの相性が抜群であると分析していた。

一方の岡田も、年齢差があることから遠慮がちだった山田との距離が縮まってきたことを実感していると話すなど、“朝の顔”のイメージが定着した名コンビは、この日も和気あいあいとした空気のなかで撮影をスタートさせた。

◎瞬時に“役”に入り切るプロのすごさを見せつけた岡田

新CMは、朝いちばんで外回りの仕事に出かける準備をしながらも、気合いが足りず頭がしっかりと回っていない自分に嘆く岡田が、山田の提案でマクドナルドのドライブスルーに立ち寄り、「朝マック」を食べて元気を取り戻すストーリー。まずはクルマに乗り込む冒頭のシーンで、朝の気だるさを表現する撮影に臨んだ岡田だが、「カット」の合図でカメラが止まった瞬間に元気満点の“素”の岡田に戻り、再びカメラが回り始めるとトーンを下げた表情とセリフで役に入り切り完璧な演技を披露。まるでスイッチが入るかのようにオンとオフを切り替える見事な変身ぶりで、周囲のスタッフを驚かせていた。

◎食べる演技も迫力満点。豪快な姿に「すごい！」の声

ドライブスルーで購入した「朝マック」を、取引先の駐車場で食べるシーンの撮影に臨んだ岡田。運転席に座った状態で「マックグリドル ソーセージエッグ」を受け取った岡田は「クルマの中で食べると、なかなか大きく感じるな～」と、そのボリュームに圧倒されながらも、「じゃあ、大きな口で食べるよ！」と“予告”し、カメラが回ると同時に勢いよくバクリ！ あまりにも豪快な動作に「すごい！」と声を漏らすスタッフが続出するなか、岡田は芝居を超越した“食べアクション”を連発し、スムーズにOKテイクを獲得。「甘じょっぱい味だからコーヒーが合うね」と余裕の笑顔を見せながら、次のシーンの準備を進めていた。

◎喜び溢れる“食べカット”撮影で山田が“一発OK”を獲得

これまでも、クルマで家族旅行に出かけた朝の食事は決まって「朝マック」、なかでも自身は“グリドル派”であるとエピソードに触れてきた山田は、待望の“食べカット”撮影を迎えるとワクワクとした期待の表情に。前作のTVCMでも満面の笑顔で「マックグリドル ソーセージエッグ」にかじりつき、元気いっぱいの食べっぷりを監督に称賛された山田だが、今回の撮影でも大好物を頬張って歓びが滲み出るような“ほぼ素”と思える絶妙な演技を披露。監督は「上手い！ 素晴らしい！」と大絶賛し、まさかの“一発OK”を獲得した山田は「大好きだから食べやすいです（笑）」と照れくさそうに笑っていた。

◎「コンビでデュエット曲」の夢…は着々と進行中？

すべて屋外で行われた『朝こそ自分を甘やかすのだ／ドライブスルー』篇の撮影だが、天候に恵まれ、また上司・岡田＆部下・山田のコンビネーションが抜群だったこともあり、終始スムーズに進行した。すべての撮影を無事に終えた岡田は、2025年の撮影現場で「このコンビでデュエット曲を出そう（笑）」とジョークまじりに話した思い出を振り返りながら、ふたりの芸名に“マフィン”か“グリドル”を入れたいと提案。山田も「悩みますね～（笑）」とノリノリで盛り上がり、紆余曲折の末、“岡田グリドル”＆“山田マフィン”という暫定案を出したが、この愉快なトークの続きは次回へ持ち越されることになった。

■岡田准一、山田杏奈 インタビュー