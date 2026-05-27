ウズベキスタン代表がW杯で着用するユニフォームを発表北中米ワールドカップ（W杯）に初出場するウズベキスタンが本大会で着用する新しいユニフォームを発表した。サプライヤーブランド「7SABER」の“ひらがな”ロゴが再び注目を集めている。ウズベキスタンは1998年のフランスW杯から予選に参加。そこから7大会連続で予選敗退となっていたが、今大会はアジア最終予選グループAで2位になり、出場権を獲得した。代表チームのユ