◇交流戦ソフトバンク8―3巨人（2026年5月26日東京ドーム）「日本生命セ・パ交流戦」が26日に各地で開幕し、ソフトバンクは栗原陵矢内野手（29）が3回に両リーグ単独トップに立つ13号3ランを放つなど、2019年7月23日のロッテ戦以来7年ぶりのチーム1イニング3本塁打。投げては大津亮介投手（27）が7回1失点と粘り、5勝目を飾った。今季2度目の4連勝と、連覇＆V10を目指す交流戦とともに乗ってきた。捉えた打球がぐんぐん