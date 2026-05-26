プロ野球・巨人の阿部慎之助監督（47）が高校3年生の長女（18）に暴行したとされる事件で、児童相談所が110番通報していたことが話題になっている。阿部監督の会見では、通報の意向は児相から聞かれなかったと長女が手紙で明らかにしたが、なぜ児相は今回の措置に至ったのだろうか。東京都渋谷区内の自宅を管轄する都児童相談センターなどに取材した。原則「18歳未満」で対応だが、「個々の状況で判断」「姉妹でケンカしてるところ