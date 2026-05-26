プロ野球・巨人の阿部慎之助監督（47）が高校3年生の長女（18）に暴行したとされる事件で、児童相談所が110番通報していたことが話題になっている。

阿部監督の会見では、通報の意向は児相から聞かれなかったと長女が手紙で明らかにしたが、なぜ児相は今回の措置に至ったのだろうか。東京都渋谷区内の自宅を管轄する都児童相談センターなどに取材した。

原則「18歳未満」で対応だが、「個々の状況で判断」

「姉妹でケンカしてるところを静かにしろと言ったら、娘が言い返してカッとなった」

報道によると、阿部監督は、2026年5月25日夜に暴行の現行犯で警視庁に逮捕され、こう供述したという。阿部監督は、長女の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えたとされている。当時は、お酒を飲んでいたという。翌26日未明には、釈放されている。

阿部監督は、同日午前に会見を開き、監督の辞任を発表するとともに、事件について涙ながらに謝罪した。同時に、長女からの手紙も読み上げられた。

阿部監督は殴ったり首を絞めたりもしたと一部で報じられたが、長女は、「殴る、蹴るなどといった事実はございません」と否定した。一方、「私の過度な状況説明によって報道内容が事実と異なってしまった」ともした。父親との大ゲンカは初めてで、チャットGPTに相談して、匿名で相談できる児童相談所を紹介されたと明かした。相談所では、「どのようにすれば分からない」などと相談したものの、「どうしたらいいか」といった自らの意向を聞かれないまま、警察に通報されてしまったとしている。

児童相談所は、児童福祉法に基づき、原則18歳未満の相談を行うことになっている。まず、なぜ18歳の長女の相談を受けたのだろうか。

この点について、都児童相談センターの相談援助第2課は26日、J-CASTニュースの取材に対し、次のように説明した。

「基本的には、18歳未満で対応していますが、そのご家庭で18歳未満がおられるなど、個々の状況で判断しています。本件については、個別事案になりますので、詳しい状況はお答えできません」

実際にチャットGPTで聞いてみると...

本人ではなく、児相自らが110番した理由については、こう答えた。

「一般論になりますが、身体や生命にかかわる緊迫した状況と判断すれば、自ら110番はありえます。安全が第一だと考えるからです」

チャットGPTでJ-CAST記者が「父親に殴られたのですが、どうしたらいいですか」と問いかけると、児童相談所の虐待対応ダイヤル「189」（いちはやく）が紹介された。都児童相談センターによると、189をかけると、まずコールセンターにかかり、そこで住所を聞くなどして、管轄の児相につながるという。今回のような夜間や休日のダイヤルは、都が委託している事業者が対応しているともした。

今回は、阿部監督の長女が、意向を聞かれることなく通報されたとしている。事業者の対応が適切だったのかについては、こう答えた。

「個別の事案については、お答えできません。関係する法令に基づき、子どもの安全を最優先で判断しています」

児相が110番することについて、こども家庭庁の虐待防止対策課は5月26日、取材にこう話した。

「事案の緊急事情に応じて、個別のケースごとに個々の判断になります。子どもの安全確保が優先されますので、ご本人の意向も尊重してバランスを取りながら対応するでしょう。それは、どういう状況かによって違い、差し迫った緊急の状況なら、110番することもあると思います」

なお、児相は、自治体の事務に当たり、同庁には、指導する権限はないという。事務連絡などはありうるものの、基本的には自治体内の対応になるとしている。

（J-CASTニュース編集部 野口博之）