俳優・北川景子（39）の夫で歌手のDAIGO（48）が25日、Xを更新。「良いの焼けた！」と自画自賛した一品を披露し、話題になっている。【映像】“大きくなった”子どもたちや手作りの一品2016年1月に北川と結婚し、5歳の長女と2歳の長男、2人の子どもを育てているDAIGO。Xでは、生後およそ半年で「うぃっしゅポーズ」をしたという長男や、北川と子どもたちが写る収録現場での様子、キッザニアで乗馬体験のシミュレーターに乗る長