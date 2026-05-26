俳優・北川景子（39）の夫で歌手のDAIGO（48）が25日、Xを更新。「良いの焼けた！」と自画自賛した一品を披露し、話題になっている。

【映像】“大きくなった”子どもたちや手作りの一品

2016年1月に北川と結婚し、5歳の長女と2歳の長男、2人の子どもを育てているDAIGO。Xでは、生後およそ半年で「うぃっしゅポーズ」をしたという長男や、北川と子どもたちが写る収録現場での様子、キッザニアで乗馬体験のシミュレーターに乗る長女との写真など、仲むつまじい家族の姿をたびたび発信してきた。

手作りの一品に反響

2026年3月24日には、内閣総理大臣を務めた祖父・竹下登の銅像の足元に座る子どもたちの写真を投稿し、「大きくなりましたね！」「娘ちゃんの足の長さ ビックリ」など、成長した子どもたちへのコメントも多く寄せられていた。

5月25日には「良いの焼けた！月曜日からまた頑張りましょう。#玉子焼き」とコメントし、ふっくらと焼き上げられた手作りの玉子焼きを披露。この投稿には「お料理上手な旦那さん ステキやし憧れる」「最高のパパですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）