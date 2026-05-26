JR西日本は、大阪環状線の駅のホームと車両の隙間縮小を進めているとし、26日までに整備概要やイメージを披露した。【写真】嬉しい…大阪環状線でホームと車両の段差縮小の様子「大阪環状線の主要駅において、鉄道駅バリアフリー料金制度を活用し、ホームと車両の段差・隙間縮小の設備を整備しました。段差・隙間が縮小したことで、車いすをご利用のお客様や小さなお子様連れのお客様も安心して乗り降りしていただきやすくなり