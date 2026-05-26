「カントリーマアム（森のサファイアブルーベリー）」不二家は、旬のブランド果物を使用した季節限定商品「カントリーマアム（森のサファイアブルーベリー）」と「カントリーマアム（夕張メロンソフト）」を、6月2日から発売する。不二家のロングセラークッキー「カントリーマアム」から、旬の厳選素材の果物を使用した、夏に食べたくなる爽やかな味わいが広がる季節限定の新商品が登場する。「カントリーマアム（森のサファイアブ