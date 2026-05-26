西田がメジャーデビュー戦で本塁へレーザービーム【MLB】Wソックス 3ー1 ツインズ（日本時間26日・シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮外野手は25日（日本時間26日）、本拠地・ツインズ戦に「9番・右翼」でメジャーデビューした。第2打席でメジャー初安打を放つなど攻守で躍動した。25歳の西田が存在感を見せたのは、同点の2回2死一、二塁の守備だ。ジャクソンの右前打で本塁へストライク送球。勝ち越し生還を狙った二塁走者・