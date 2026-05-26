西田がメジャーデビュー戦で本塁へレーザービーム

【MLB】Wソックス 3ー1 ツインズ（日本時間26日・シカゴ）

ホワイトソックスの西田陸浮外野手は25日（日本時間26日）、本拠地・ツインズ戦に「9番・右翼」でメジャーデビューした。第2打席でメジャー初安打を放つなど攻守で躍動した。

25歳の西田が存在感を見せたのは、同点の2回2死一、二塁の守備だ。ジャクソンの右前打で本塁へストライク送球。勝ち越し生還を狙った二塁走者・アルシアの生還を阻止した。

試合後、ベナブル監督は「肩の強さは平均的かと思っていたが、今日の送球は本当に素晴らしかった。あの送球は見事だった」と賛辞の言葉を並べた。球団公式X（旧ツイッター）が「WOW」と映像を投稿すると、ファンは「西田ビーム」「なんて送球だ」「えぐい!!!」などと称賛した。

背番号「51」をつけるとあって、往年のスーパースターを思い出すファンも多かった。「おかえり、イチロー」「新エリア51」「まるでイチローさんじゃないか！」「令和のエリア51やんーーりくううう」などとコメントされた。（Full-Count編集部）