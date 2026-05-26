都心の中古マンション価格が下落をはじめている。東京カンテイの調査レポートによればこれまで一方的な右肩上がりで上昇を続けてきたマンションマーケットが、今年になって2月、3月連続で前月比0.2％の下落を記録したのだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）とはいえ下落幅は各月0.2％にすぎず、この数値をもってただちにマンションマーケットが下落に転じたというものではない。だが通常であれば毎年2月、3月は新年度を前