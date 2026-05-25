これは、俳優の磯村勇斗さんです。静岡出身で、いまや日本を代表する俳優の一人ですが、この週末、自ら企画・プロデュースした「映画祭」を地元・静岡で開催しました。超豪華な俳優陣が登場するなど大きな盛り上がりを見せましたが、一体なぜ、このようなイベントを地元で行ったのでしょうか。そこに込められた思いに迫りました。静岡市で週末に開催された「第1回しずおか映画祭」。地元静岡で映画を切っ掛けに街を元気づけ