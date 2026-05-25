2026年5月25日放送の『しゃべくり007』に賀来賢人さんが出演。叔母・賀来千香子が《あること》を初告白。賢人さんの人生を変えたというドラマ『今日から俺は!!』の出演者たちも登場します。そこで、賀来さんが福田雄一監督との出会いや、家族のことを語った、『婦人公論』2019年7月23日号の記事を再配信します。*****立て続けに強烈なキャラクターを演じ、抜きん出た個性に注目が集まっている賀来賢人さん。しかしデビューから12年