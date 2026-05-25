=LOVE NHKの音楽番組「Venue101 EXTRA」の公開収録が決定した。併せて、アイナ・ジ・エンド、=LOVE、FRUITS ZIPPER、第１弾出演アーティストを発表。NHKイベント・インフォメーションで観覧募集を開始した。毎週土曜23時、NHK101スタジオから生放送で届けている音楽番組「Venue101」。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブをお届け。101