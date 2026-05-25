【モデルプレス＝2026/05/25】俳優の中村倫也が24日放送のTBS系「バナナマンのせっかくグルメ！！」（毎週日曜よる7時〜）に出演。ロケ中に連絡を取り合っていた友人との関係性にスタジオから驚きの声が上がる場面があった。【写真】中村倫也に友人を紹介した人気芸人◆中村倫也、ロケ中に届いたメール相手この日の放送では、中村と俳優のムロツヨシが、MCを務めるお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀の地元である神奈川・相模原を