阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が２５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新。阪神が２５日の巨人戦で三塁の佐藤輝明を右翼に回し、それまで外野で出場した立石正広を三塁で起用、右翼の森下を左翼に回した新布陣に賛同した。立石を三塁に回してことに関しては「不慣れなポジションでけがされるより、慣れたサードを守らせた方がいいんじゃないかと判断したんじゃないかと思う」と推測。立石は２３日に左邪飛を捕球した