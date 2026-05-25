阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が２５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新。阪神のドラフト１位ルーキー・立石正広の打撃について語った。１９日の中日戦（倉敷）でデビューして５試合で、打率４割９厘、１本塁打、５打点の活躍。「彼のバッティングは僕らにはちょっと考えられない。今の時代の野球のトレーニングをやってきた、そういう形だと思う。少し右の肩が下がり気味に入るんだけど、下がり気味に入ることによっ