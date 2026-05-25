お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（53）が24日に放送されたテレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（後6・30）に出演。今年の春から自身の給料が上がったことを告白した。失われた30年とも呼ばれ、30年間給与水準がほとんど上がっていない日本と、世界で働く人たちの給与水準を比較する“お金バラエティー”番組。今回は「少子化対策がスゴい国SP」と題して放送された。スタジオトークで「給料交