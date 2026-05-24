◇プロ野球セ・リーグ阪神6-3巨人（5月24日、東京ドーム）3タテを食らった巨人はこれで4連敗。試合後、阿部慎之助監督は報道陣の前に姿を見せるも、「ミーティングやるから」と開口一番口にすると、「力の差を見せつけられた3連戦で、ファンの方に申し訳ない」とファンに向けて謝罪しました。7連勝と勢いに乗っていた巨人でしたが、21日に神宮で行われたヤクルト戦から4連敗とその反動を受けた形に。26日からは交流戦が始まるだ