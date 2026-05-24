【趣味ギア適性診断】自転車は街中の移動に使うのも良いけれど、最近は何かと風当たりも強くなってきた。ならば、いっそのこと、トレイルで抜群の走破性を発揮してくれるMTBでのアウトドアライドを思う存分楽しんでみよう。＊＊＊【TYPE 6・アウトドアスポーツ派】街中を走る自転車に対しての風当たりや雰囲気が変わってきた。趣味として楽しむのであれば、歩行者や車を気にすることがない場所を走るのもひとつの方法。そ