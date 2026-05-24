【モデルプレス＝2026/05/24】タレントの辻希美が5月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。運動会終わりの三男・幸空（こあ）くんとの2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳5児のママタレ「ポーズが可愛すぎる」運動会終わりの7歳三男と肩組み密着◆辻希美、運動会終わりの幸空くんとの肩組ショット公開辻は「今日はコアの運動会でした」と報告し、ピースサインする幸空くんの肩に手を回す密着ショットを投稿。