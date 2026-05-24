辻希美、三男・幸空（こあ）くんの運動会を報告「可愛かったし頑張ってた」密着2ショットに「成長を感じる」「素敵な親子」と反響
【モデルプレス＝2026/05/24】タレントの辻希美が5月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。運動会終わりの三男・幸空（こあ）くんとの2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「ポーズが可愛すぎる」運動会終わりの7歳三男と肩組み密着
辻は「今日はコアの運動会でした」と報告し、ピースサインする幸空くんの肩に手を回す密着ショットを投稿。「ダンスと50m走 可愛かったし頑張ってたよぉ」とつづり、「お疲れ様」と温かい労いの言葉を記している。
この投稿には「運動会お疲れ様でした」「ポーズが可愛すぎる」「仲良しショットに癒される」「成長を感じる」「素敵な親子」「辻ちゃんの優しい表情にほっこり」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「ポーズが可愛すぎる」運動会終わりの7歳三男と肩組み密着
◆辻希美、運動会終わりの幸空くんとの肩組ショット公開
辻は「今日はコアの運動会でした」と報告し、ピースサインする幸空くんの肩に手を回す密着ショットを投稿。「ダンスと50m走 可愛かったし頑張ってたよぉ」とつづり、「お疲れ様」と温かい労いの言葉を記している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「運動会お疲れ様でした」「ポーズが可愛すぎる」「仲良しショットに癒される」「成長を感じる」「素敵な親子」「辻ちゃんの優しい表情にほっこり」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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