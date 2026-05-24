今や選択肢の少ない7人乗りステーションワゴン。本記事では、ステーションワゴン風の車も含めて新車・中古で手に入るおすすめ車種を紹介しています。【写真】トヨタ「プリウスα」の車内はこんな感じステーションワゴンとは？ステーションワゴンとは、セダンをベースに荷室スペースを上方へと広げた乗用車です。セダンのような高い走行安定性を備えつつ、荷室スペースもしっかり確保しているので、長距離移動やアウトドアに適して