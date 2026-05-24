中国最大の石炭産地である中部山西省の炭鉱で大型ガス爆発事故が発生し80人以上が死亡した。地下の坑道に閉じ込められた行方不明者に対する救助作業が続いており死亡者数はさらに増えそうだ。中国国営新華社通信とAFPなど外信によると、22日午後7時29分ごろ山西省長治市沁源県の通洲集団が運営する留神峪炭鉱でガス爆発が起きた。事故当時、地下坑道内では247人の労働者が作業中だったことが確認された。事故当初、当局は8人が死亡