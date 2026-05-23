【モデルプレス＝2026/05/23】アーティストのあのが23日、自身のX（旧Twitter）でテレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時15分〜）からの降板を表明。同日、テレビ朝日はモデルプレスの取材に応じ、コメントを発表した。【写真】紅白出演美女「芸術作品みたい」と話題の美脚ショット◆テレビ朝日、あのの降板宣言受けコメント同局は「現在、あのさんの事務所と話し合いをしております。詳細は控えさせて頂きます」とコメ