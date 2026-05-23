テレビ朝日、あの降板宣言受けコメント「あのさんの事務所と話し合いをしております」
【モデルプレス＝2026/05/23】アーティストのあのが23日、自身のX（旧Twitter）でテレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時15分〜）からの降板を表明。同日、テレビ朝日はモデルプレスの取材に応じ、コメントを発表した。
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同局は「現在、あのさんの事務所と話し合いをしております。詳細は控えさせて頂きます」とコメントした。
同番組では、18日の放送で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を口に。鈴木はInstagramストーリーズにて「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」「普通にいじめやん」などとつづっていた。
これを受け、テレビ朝日は22日、モデルプレスの取材に応じ「今回の放送では、番組スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました。現在、鈴木紗理奈様の事務所とは誠意をもってやりとりをさせていただいております」とコメント。あの本人は23日に、これまでも番組側に改善を求めていたことを明かし「番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました」「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と番組降板を表明していた。（modelpress編集部）
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◆テレビ朝日、あのの降板宣言受けコメント
同局は「現在、あのさんの事務所と話し合いをしております。詳細は控えさせて頂きます」とコメントした。
◆「あのちゃんねる」"嫌いな芸能人"実名告白が物議
同番組では、18日の放送で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を口に。鈴木はInstagramストーリーズにて「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」「普通にいじめやん」などとつづっていた。
これを受け、テレビ朝日は22日、モデルプレスの取材に応じ「今回の放送では、番組スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました。現在、鈴木紗理奈様の事務所とは誠意をもってやりとりをさせていただいております」とコメント。あの本人は23日に、これまでも番組側に改善を求めていたことを明かし「番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました」「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と番組降板を表明していた。（modelpress編集部）
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