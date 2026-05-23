DeNA―ヤクルトプロ野球、DeNA―ヤクルトが23日、横浜スタジアムで行われた。セレモニアルピッチには人気女優が登板。オーラを漂わせた投球シーンがファンの視線を奪った。人気アニメ・ポケットモンスターとコラボした「ポケモンベースボールフェスタ2026」のマウンドに降臨したのは、女優の山本美月。幼い頃からポケモン好きだという山本は、「018」の番号が入ったDeNAのユニホームを纏って登場した。ピカチュウに見守られ